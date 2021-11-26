Венгрия планирует запустить производство «Спутника V» в конце 2022 года

Короткая ссылка
Венгрия планирует запустить производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в конце 2022 года.
Венгрия планирует запустить производство «Спутника V» в конце 2022 года
  • Reuters

Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто по итогам заседания российско-венгерской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

«Мы планируем запустить производство «Спутника V» с конца 2022 года на нашем национальном заводе про производству вакцин», — приводит его слова ТАСС.

Также Венгрия 29 ноября начнёт переговоры с Россией о применении в стране вакцины «Спутник Лайт».

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил об эффективности «Спутника V» против всех вариантов мутаций коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить