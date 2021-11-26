Венгрия планирует запустить производство «Спутника V» в конце 2022 года
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Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто по итогам заседания российско-венгерской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.
«Мы планируем запустить производство «Спутника V» с конца 2022 года на нашем национальном заводе про производству вакцин», — приводит его слова ТАСС.
Также Венгрия 29 ноября начнёт переговоры с Россией о применении в стране вакцины «Спутник Лайт».
Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил об эффективности «Спутника V» против всех вариантов мутаций коронавируса.