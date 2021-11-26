В СФ отреагировали на статью Times о переброске войск Британии «на случай войны с Россией»

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT сообщение СМИ о том, что Великобритания планирует перебросить в Германию сотни единиц военной техники, чтобы создать там одну из трёх новых военных баз и иметь возможность «быть готовыми на случай войны с Россией».

«Я считаю, что это уже менталитет этого англосаксонского сообщества. Вот эта антирусскость уже является составной частью их жизни. Они для удовлетворения потребностей (и читателей, и своих) должны сочинять постоянно какие-то небылицы, какие-то абсолютно провокационные (публикации. — RT). Никаких оснований для войны России с Европой с нашей стороны нет», — подчеркнул Цеков.

При этом сенатор, комментируя намерение Великобритании перебросить в Германию сотни единиц военной техники, отметил, что ещё необходимо выяснить, а готовы ли в ФРГ на такой шаг.

«Это тоже большой вопрос, проявляет ли желание сама Германия», — добавил парламентарий.

Он также заявил, что не все страны «поражены ненавистью к России», но они оказались «заложниками» той политики, которую проводят ЕС и страны НАТО.

Как сообщала газета Times, Великобритания планирует перебросить в Германию сотни единиц военной техники, чтобы создать там одну из трёх новых военных баз и иметь возможность «быть готовыми на случай войны с Россией».

Как рассказал командующий сухопутными войсками генерал-лейтенант Ральф Вуддисс, военные объекты помогут британским ВС «быстрее перемещаться» и «быть готовыми к развёртыванию в случае необходимости».