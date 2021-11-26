Кандидат в министры экономики ФРГ назвал «Северный поток — 2» «стратегическим проектом»

Кандидат на пост министра экономики Германии, сопредседатель партии «Союз 90/Зелёные» Роберт Хабек в беседе с Süddeutsche Zeitung заявил о «стратегическом» характере «Северного потока — 2». По его мнению, трубопровод «усиливает зависимость немецкой политики».

«Северный поток — 2» никогда не был просто частным экономическим проектом. Это стратегический проект, который оказывает давление на Украину и усиливает зависимость немецкой политики», — утверждает Хабек, слова которого приводит РИА Новости.

Как подчёркивали в Москве, «Северный поток — 2» — исключительно коммерческий проект, который «не может представлять ни для кого никакую угрозу».

Строительство газопровода было полностью завершено в 08:45 мск 10 сентября.

В МИД России заявляли, что сроки коммерческих поставок газа через «Северный поток — 2» зависят от позиции немецкого регулятора.