Кандидат в министры экономики ФРГ назвал «Северный поток — 2» «стратегическим проектом»
«Северный поток — 2» никогда не был просто частным экономическим проектом. Это стратегический проект, который оказывает давление на Украину и усиливает зависимость немецкой политики», — утверждает Хабек, слова которого приводит РИА Новости.
Как подчёркивали в Москве, «Северный поток — 2» — исключительно коммерческий проект, который «не может представлять ни для кого никакую угрозу».
Строительство газопровода было полностью завершено в 08:45 мск 10 сентября.
В МИД России заявляли, что сроки коммерческих поставок газа через «Северный поток — 2» зависят от позиции немецкого регулятора.