Кандидат в министры экономики ФРГ назвал «Северный поток — 2» «стратегическим проектом»

Короткая ссылка
Кандидат на пост министра экономики Германии, сопредседатель партии «Союз 90/Зелёные» Роберт Хабек в беседе с Süddeutsche Zeitung заявил о «стратегическом» характере «Северного потока — 2». По его мнению, трубопровод «усиливает зависимость немецкой политики».
Кандидат в министры экономики ФРГ назвал «Северный поток — 2» «стратегическим проектом»

«Северный поток — 2» никогда не был просто частным экономическим проектом. Это стратегический проект, который оказывает давление на Украину и усиливает зависимость немецкой политики», — утверждает Хабек, слова которого приводит РИА Новости.

Как подчёркивали в Москве, «Северный поток — 2» — исключительно коммерческий проект, который «не может представлять ни для кого никакую угрозу».

Строительство газопровода было полностью завершено в 08:45 мск 10 сентября.

В МИД России заявляли, что сроки коммерческих поставок газа через «Северный поток — 2» зависят от позиции немецкого регулятора.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить