Замминистра обороны США заявила о поддержке восточного фланга НАТО

Заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс подтвердила поддержку Вашингтоном союзников по НАТО на восточном фланге альянса.

«Заместитель министра подтвердил приверженность США обязательствам перед странами на восточном фланге НАТО и прокомментировал недавнюю активность России вокруг Украины, миграционный кризис на границе Белоруссии и ЕС и стратегическую конкуренцию с КНР», — приводит Интерфакс заявление Пентагона.

Она отметила, что «оборонные инициативы ЕС должны оставаться согласованными, взаимно укреплять друг друга и быть совместимыми с НАТО и доступными для НАТО».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Соединённые Штаты руками Польши, Украины и Прибалтики хотят развязать войну, используя тему мигрантов на белорусско-польской границе.