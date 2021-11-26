Замминистра обороны США заявила о поддержке восточного фланга НАТО

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Заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс подтвердила поддержку Вашингтоном союзников по НАТО на восточном фланге альянса.

«Заместитель министра подтвердил приверженность США обязательствам перед странами на восточном фланге НАТО и прокомментировал недавнюю активность России вокруг Украины, миграционный кризис на границе Белоруссии и ЕС и стратегическую конкуренцию с КНР», — приводит Интерфакс заявление Пентагона.

Она отметила, что «оборонные инициативы ЕС должны оставаться согласованными, взаимно укреплять друг друга и быть совместимыми с НАТО и доступными для НАТО».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Соединённые Штаты руками Польши, Украины и Прибалтики хотят развязать войну, используя тему мигрантов на белорусско-польской границе.

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