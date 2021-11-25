Лебедев высказался о реакции Байдена на оправдание Кайла Риттенхауса судом
- РИА Новости
«Больше всего на свете меня выбесил на этой неделе Джо Байден, который сказал, что его рассердил вердикт присяжных, которые полностью оправдали 18-летнего Кайла Риттенхауса, который был обвинён в том, что он застрелил двух погромщиков во время протестов BLM в городе Кеноша в прошлом году», — сказал он.
Как подчеркнул Лебедев, присяжные признали, что Риттенхаус действовал в рамках самообороны.
«Сейчас Байден выступает и говорит, чтобы понравиться своей левой аудитории, а там они страшно возмущены», — отметил он.
Ранее суд присяжных в США оправдал по всем пунктам Кайла Риттенхауса — молодого человека, убившего двоих и ранившего одного участника прошлогодних беспорядков в городе Кеноша.
В свою очередь Байден сказал, что его рассердил данный вердикт суда присяжных. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте Белого дома.