Лебедев высказался о реакции Байдена на оправдание Кайла Риттенхауса судом

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Дизайнер Артемий Лебедев в рамках рубрики «Бесит» стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» заявил, что он негативно относится к реакции президента США Джо Байдена на оправдание Кайла Риттенхауса судом.
Лебедев высказался о реакции Байдена на оправдание Кайла Риттенхауса судом
  • РИА Новости

«Больше всего на свете меня выбесил на этой неделе Джо Байден, который сказал, что его рассердил вердикт присяжных, которые полностью оправдали 18-летнего Кайла Риттенхауса, который был обвинён в том, что он застрелил двух погромщиков во время протестов BLM в городе Кеноша в прошлом году», — сказал он.

Как подчеркнул Лебедев, присяжные признали, что Риттенхаус действовал в рамках самообороны.

«Сейчас Байден выступает и говорит, чтобы понравиться своей левой аудитории, а там они страшно возмущены», — отметил он.

Ранее суд присяжных в США оправдал по всем пунктам Кайла Риттенхауса — молодого человека, убившего двоих и ранившего одного участника прошлогодних беспорядков в городе Кеноша.

В свою очередь Байден сказал, что его рассердил данный вердикт суда присяжных. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте Белого дома.

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