Лебедев высказался о реакции Байдена на оправдание Кайла Риттенхауса судом

Дизайнер Артемий Лебедев в рамках рубрики «Бесит» стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» заявил, что он негативно относится к реакции президента США Джо Байдена на оправдание Кайла Риттенхауса судом.

«Больше всего на свете меня выбесил на этой неделе Джо Байден, который сказал, что его рассердил вердикт присяжных, которые полностью оправдали 18-летнего Кайла Риттенхауса, который был обвинён в том, что он застрелил двух погромщиков во время протестов BLM в городе Кеноша в прошлом году», — сказал он.

Как подчеркнул Лебедев, присяжные признали, что Риттенхаус действовал в рамках самообороны.

«Сейчас Байден выступает и говорит, чтобы понравиться своей левой аудитории, а там они страшно возмущены», — отметил он.

Ранее суд присяжных в США оправдал по всем пунктам Кайла Риттенхауса — молодого человека, убившего двоих и ранившего одного участника прошлогодних беспорядков в городе Кеноша.

В свою очередь Байден сказал, что его рассердил данный вердикт суда присяжных. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте Белого дома.