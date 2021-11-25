Меркель и Зеленский провели переговоры

Врио канцлера ФРГ Ангела Меркель провела телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщил официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт.

«Канцлер и украинский президент обсудили ситуацию с безопасностью на украино-российской границе и на востоке Украины», — цитирует ТАСС Зайберта.

Как уточнятся, «в ходе переговоров Меркель заверила в поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины и подчеркнула, что посягательство на них не останется без последствий».

К тому же стороны обсудили ситуацию на границах Белоруссии и ЕС, а также Белоруссии и Украины.

Ранее Меркель заявила, что в вопросе украинского урегулирования следует «оставаться открытыми для диалога» между участниками.