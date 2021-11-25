Генпрокурор России провёл встречу с главой Финансовой гвардии Италии

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Генеральный прокурор России Игорь Краснов провёл встречу с главой Финансовой гвардии Италии Джузеппе Дзафараной.

В ходе встречи Краснов отметил, что российское и итальянское ведомства поддерживают особые отношения, отличающиеся конструктивным и взаимовыгодным характером.

«Уверен, сегодняшняя встреча даст импульс развитию такого же плодотворного взаимодействия между нашими ведомствами... Тем более, предпосылки для этого есть. Многие направления работы Финансовой гвардии относятся к числу приоритетных задач российской прокуратуры», — сказал он.

Вместе с этим Краснов заявил о росте числа преступлений в России с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также отметил растущие со стороны организованной трансграничной преступности угрозы в условиях постоянно расширяющихся возможностей киберпространства.

Ранее Краснов принял участие в 19-м заседании генпрокуроров государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

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