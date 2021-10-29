Краснов принял участие в заседании генпрокуроров государств — членов ШОС

Генеральный прокурор России Игорь Краснов принял участие в 19-м заседании генпрокуроров государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Тема заседания — «Борьба с угрозой торговли людьми, особенно женщинами и детьми».

Выступая по видео-конференц-связи, Краснов поблагодарил индийскую сторону, которая стала организатором встречи.

Как отметил генпрокурор, в последнее время противодействие преступлениям, связанным с торговлей людьми, осложняют возрастающие вызовы террористического и экстремистского характера, неконтролируемые миграционные процессы, стремительное распространение новых информационных технологий.

Важность совместных действий по преодолению таких угроз и обмена опытом стран ШОС неоднократно подчёркивалась на заседаниях генпрокуроров государств — членов организации.

Краснов рассказал, что к настоящему времени в России созданы необходимые условия для успешного противодействия всем формам торговли людьми. По словам генпрокурора, торговля людьми в стране рассматривается как комплексное явление.

В 2020 году преступления, связанные с организацией и вовлечением в занятие проституцией, а также незаконным оборотом порнографических материалов, составили 99% от общего числа выявленных в сфере торговли людьми в России.

«Для предотвращения их распространения необходимы скоординированные меры по противодействию международной секс-индустрии женщин и несовершеннолетних, борьбе с организованными криминальными группировками, действующими в данной сфере», — заявил Краснов.

Он также напомнил, что на 15-м заседании генпрокуроров государств — членов ШОС было принято решение об организации в 2020 году семинара по вопросам безопасности несовершеннолетних в информационном поле. Мероприятие переносили из-за пандемии COVID-19. В настоящее время российская сторона готова организовать его по видео-конференц-связи.

«Приглашаю ваших экспертов весной следующего года принять в семинаре самое активное участие», — добавил Краснов.

В заключение генпрокурор подчеркнул, что существующая в России система противодействия торговле людьми позволяет оперативно реагировать на вызовы в этой сфере, в том числе с учётом мирового опыта. Вместе с тем, по словам Краснова, важно укреплять сотрудничество в борьбе с подобными преступлениями.

Ранее сообщалось, что Краснов, находясь с рабочим визитом в Ташкенте, встретился с генпрокурором Узбекистана Нигматиллой Юлдашевым.