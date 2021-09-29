Генпрокуроры России и Узбекистана подписали программу сотрудничества на 2021—2023 годы

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Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов, находясь с рабочим визитом в Ташкенте, встретился с генпрокурором Узбекистана Нигматиллой Юлдашевым. Об этом сообщается на сайте генпрокуратуры России.
Генпрокуроры России и Узбекистана подписали программу сотрудничества на 2021—2023 годы
  • © Алексей Майшев
  • РИА Новости

«Отметив положительные результаты многолетнего и конструктивного взаимодействия, главы генпрокуратур подписали программу сотрудничества на 2021—2023 годы», — говорится в сообщении.

Краснов подчеркнул, что сотрудничество двух надзорных ведомств развивается в конструктивном ключе и нынешняя встреча является подтверждением нацеленности на его дальнейшее укрепление в борьбе с общими угрозами, не имеющими государственных границ.

«Среди них актуальными генпрокурор России назвал киберпреступность, незаконный оборот наркотиков, трансграничное перемещение незаконных финансовых потоков», — рассказали в ведомстве.

Ранее заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко заявил, что в России в конце этого года ожидают государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

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