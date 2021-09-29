Генпрокуроры России и Узбекистана подписали программу сотрудничества на 2021—2023 годы
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- РИА Новости
«Отметив положительные результаты многолетнего и конструктивного взаимодействия, главы генпрокуратур подписали программу сотрудничества на 2021—2023 годы», — говорится в сообщении.
Краснов подчеркнул, что сотрудничество двух надзорных ведомств развивается в конструктивном ключе и нынешняя встреча является подтверждением нацеленности на его дальнейшее укрепление в борьбе с общими угрозами, не имеющими государственных границ.
«Среди них актуальными генпрокурор России назвал киберпреступность, незаконный оборот наркотиков, трансграничное перемещение незаконных финансовых потоков», — рассказали в ведомстве.
Ранее заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко заявил, что в России в конце этого года ожидают государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.