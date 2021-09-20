В России ожидают визит президента Узбекистана в 2021 году

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Заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко заявил, что в России в конце этого года ожидают государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.
В России ожидают визит президента Узбекистана в 2021 году
  • РИА Новости

«Мы готовимся к государственному визиту президента Узбекистана, который, как мы надеемся, состоится в этом году», — приводит ТАСС слова Руденко.

По его словам, подготовлен очень серьёзный пакет документов, в том числе в области торгово-экономического взаимодействия, а также в других сферах, включая оборонную.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин планирует посетить с визитом Белоруссию в середине октября для участия в саммите стран СНГ.

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