Сербия ожидает получения ПТРК «Корнет» из России до конца года

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Сербия ожидает получения ПТРК «Корнет» из России до конца года, заявил сербский лидер Александр Вучич.
Сербия ожидает получения ПТРК «Корнет» из России до конца года
  • © Виктор Толочко \ РИА Новости

«Первые вещи мы будем иметь до конца года, это не стратегические вещи, но весьма важные тактические вещи, это ПТРК «Корнет», — приводит РИА Новости слова Вучича после встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

Он отметил, что обсуждал с Путиным военно-техническое сотрудничество.

Ранее Александр Вучич заявил, что Россия продлила сербской стороне цену на газ в $270 за 1 тыс. кубометров на следующие шесть месяцев.

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