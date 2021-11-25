Сербия ожидает получения ПТРК «Корнет» из России до конца года, заявил сербский лидер Александр Вучич.

«Первые вещи мы будем иметь до конца года, это не стратегические вещи, но весьма важные тактические вещи, это ПТРК «Корнет», — приводит РИА Новости слова Вучича после встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

Он отметил, что обсуждал с Путиным военно-техническое сотрудничество.

Ранее Александр Вучич заявил, что Россия продлила сербской стороне цену на газ в $270 за 1 тыс. кубометров на следующие шесть месяцев.