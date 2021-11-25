Сербия ожидает получения ПТРК «Корнет» из России до конца года
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«Первые вещи мы будем иметь до конца года, это не стратегические вещи, но весьма важные тактические вещи, это ПТРК «Корнет», — приводит РИА Новости слова Вучича после встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
Он отметил, что обсуждал с Путиным военно-техническое сотрудничество.
Ранее Александр Вучич заявил, что Россия продлила сербской стороне цену на газ в $270 за 1 тыс. кубометров на следующие шесть месяцев.