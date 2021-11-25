В Чехии с 26 ноября введут режим ЧС из-за ситуации с коронавирусом
- Reuters
Об этом сообщает «Чешское ТВ».
«Вводимый кабмином Чехии с 26 ноября режим ЧС предусматривает на первом этапе отмену массовых культурно-спортивных мероприятий с участием свыше 1 тыс. человек, прекращение работы ресторанов, баров и клубов после 22:00», — говорится в сообщении.
Как уточняется, разрешены только уличные предрождественские базары.
Отмечается, что режим ЧС введён на 30 дней.
Ранее сообщалось, что правительство Словакии вводит в стране двухнедельный общенациональный локдаун из-за распространения COVID-19, он начнётся 25 ноября.