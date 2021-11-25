В Чехии с 26 ноября введут режим ЧС из-за ситуации с коронавирусом

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Правительство Чехии приняло решение о введении в стране с 26 ноября режима ЧС в связи с распространением коронавируса.
В Чехии с 26 ноября введут режим ЧС из-за ситуации с коронавирусом
  • Reuters

Об этом сообщает «Чешское ТВ».

«Вводимый кабмином Чехии с 26 ноября режим ЧС предусматривает на первом этапе отмену массовых культурно-спортивных мероприятий с участием свыше 1 тыс. человек, прекращение работы ресторанов, баров и клубов после 22:00», — говорится в сообщении.

Как уточняется, разрешены только уличные предрождественские базары.

Отмечается, что режим ЧС введён на 30 дней.

Ранее сообщалось, что правительство Словакии вводит в стране двухнедельный общенациональный локдаун из-за распространения COVID-19, он начнётся 25 ноября.

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