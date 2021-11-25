Лавров подтвердил главе МИД Японии готовность России продолжать диалог о мирном договоре

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с японским коллегой Ёсимасой Хаяси и подтвердил готовность Москвы продолжать диалог по вопросу о мирном договоре.

«В ответ на обращение японской стороны Сергей Лавров подтвердил готовность продолжать диалог по вопросу о мирном договоре в русле вывода всего комплекса двусторонних отношений на принципиально новый уровень», — сообщил российский МИД.

Кроме того, стороны обсудили вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений, касающиеся продвижения политического диалога и расширения торгово-экономического сотрудничества, а также укрепления мер доверия в сфере безопасности.

11 ноября новый глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что будет развивать курс на взаимовыгодные отношения с Россией и продолжит работу по заключению мирного договора.