Новый глава МИД Японии продолжит работу над мирным договором с Россией

Новый глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что будет развивать курс на взаимовыгодные отношения с Россией и продолжит работу по заключению мирного договора.

«Мы по-прежнему считаем важным развитие отношений между Россией и Японией. Важно, чтобы отношения между двумя странами продолжали развиваться в таком направлении, которое было бы выгодно для каждой из сторон», — приводит РИА Новости слова Хаяси на пресс-конференции.

Он отметил, что проблему подписания мирного договора между странами нельзя перекладывать на следующие поколения.

По его словам, Япония продолжит диалог на данном направлении на основании существующих договорённостей.

Ранее бывший глава МИД Японии Тосимицу Мотэги выразил надежду на то, что его преемник продолжит продвигать переговорный процесс с Россией.