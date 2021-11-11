Новый глава МИД Японии продолжит работу над мирным договором с Россией

Короткая ссылка
Новый глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что будет развивать курс на взаимовыгодные отношения с Россией и продолжит работу по заключению мирного договора.
Новый глава МИД Японии продолжит работу над мирным договором с Россией
  • Reuters
  • © Yuya Shino

«Мы по-прежнему считаем важным развитие отношений между Россией и Японией. Важно, чтобы отношения между двумя странами продолжали развиваться в таком направлении, которое было бы выгодно для каждой из сторон», — приводит РИА Новости слова Хаяси на пресс-конференции.

Он отметил, что проблему подписания мирного договора между странами нельзя перекладывать на следующие поколения.

По его словам, Япония продолжит диалог на данном направлении на основании существующих договорённостей.

Ранее бывший глава МИД Японии Тосимицу Мотэги выразил надежду на то, что его преемник продолжит продвигать переговорный процесс с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить