Путин заявил о развитии отношений России и Сербии, несмотря на пандемию

Отношения России и Сербии развиваются, несмотря на пандемию, заявил российский лидер Владимир Путин.

«Несмотря на сложности, связанные с пандемией коронавирусной инфекции, всё-таки наши отношения не только поддерживались на всех уровнях, но и развивались по всем направлениям», — сказал Путин на переговорах с сербским президентом Александром Вучичем.

По его словам, в 2021 году между странами зафиксирован рост товарооборота.

Он добавил, что это поможет преодолеть спад 2020 года.

Ранее Александр Вучич заявил, что Сербия намерена покупать по 3 млрд куб. м российского газа каждый год на протяжении десяти лет.