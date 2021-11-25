Путин заявил о развитии отношений России и Сербии, несмотря на пандемию

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Отношения России и Сербии развиваются, несмотря на пандемию, заявил российский лидер Владимир Путин.
Путин заявил о развитии отношений России и Сербии, несмотря на пандемию
  • РИА Новости

«Несмотря на сложности, связанные с пандемией коронавирусной инфекции, всё-таки наши отношения не только поддерживались на всех уровнях, но и развивались по всем направлениям», — сказал Путин на переговорах с сербским президентом Александром Вучичем.

По его словам, в 2021 году между странами зафиксирован рост товарооборота.

Он добавил, что это поможет преодолеть спад 2020 года.

Ранее Александр Вучич заявил, что Сербия намерена покупать по 3 млрд куб. м российского газа каждый год на протяжении десяти лет.

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