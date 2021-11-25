Россия не получала от талибов уведомлений о назначении нового посла

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Россия не получала от движения «Талибан»* официального уведомления о назначении нового посла в Москве, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Россия не получала от талибов уведомлений о назначении нового посла
  • РИА Новости

«По поводу сообщений о планах движения талибов назначить новых представителей в зарубежных миссиях Афганистана: мы их видели в СМИ, при этом неких официальных заявок, документов, материалов на этот счёт к нам не поступало», — отметила Захарова на брифинге.

Она уточнила, что официальных уведомлений от афганской стороны для МИД России не было.

Захарова добавила, что делать выводы преждевременно.

Ранее спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов объявил, что Россия готова участвовать в ряде коммерческих проектов Афганистана.

* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

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