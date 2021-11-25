В России призвали ФРГ и Францию отказаться от политических спекуляций

Россия призывает Францию и Германию отказаться от политических спекуляций, связанных с урегулированием конфликта на юго-востоке Украины, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

По её словам, ФРГ и Франция перекладывают на Россию вину за отсутствие прогресса в переговорном процессе по ситуации в Донбассе.

«Мы призываем Германию и Францию перестать заниматься политическими спекуляциями, конъюнктурными и искажающими реальность пиар-акциями», — сказала Захарова на брифинге.

Она призвала Берлин и Париж побудить Украину к выполнению Минских соглашений.

Ранее стало известно, что Москва призывает Киев как можно скорее начать переговоры с самопровозглашёнными ЛНР и ДНР по политическому урегулированию в Донбассе.