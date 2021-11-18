Грызлов призвал Киев к переговорам с ДНР и ЛНР

Москва призывает Киев как можно скорее начать переговоры с самопровозглашёнными ЛНР и ДНР по политическому урегулированию в Донбассе.

Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов.

«Мы ещё раз призываем украинскую делегацию как можно скорее начать переговоры по всеобъемлющему политическому урегулированию в соответствии с Минскими соглашениями непосредственно с Донецком и Луганском для скорейшего наступления мира на юго-востоке Украины», — заявил Грызлов.

Ранее Грызлов заявлял, что представители Киева на заседании проигнорировали конструктивные предложения самопровозглашённых республик.

Также сообщалось, что президент России Владимир Путин в ходе разговора с временно исполняющей обязанности канцлера ФРГ Ангелой Меркель обратил внимание на деструктивную политику Киева.