Блинкен обсудил с генсеком НАТО «необычную военную активность» России вблизи Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом приписываемую России «необычную военную активность» вблизи границ Украины. Об этом говорится в заявлении главы пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса.

«Блинкен обсудил со Столтенбергом... сообщения о необычных военных действиях России возле Украины», — сказано в заявлении.

Стороны также обговорили повестку дня встречи министров иностранных дел НАТО, которая состоится 30 ноября — 1 декабря.

Блинкен подчеркнул, что с нетерпением ожидает встречи министров иностранных дел в Риге и диалога по всем вопросам, стоящим перед НАТО.

Ранее стало известно, что Соединённые Штаты в ближайшие дни могут провести консультации с членами альянса НАТО для обсуждения отношений с Россией и Украиной.