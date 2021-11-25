Блинкен обсудил с генсеком НАТО «необычную военную активность» России вблизи Украины
«Блинкен обсудил со Столтенбергом... сообщения о необычных военных действиях России возле Украины», — сказано в заявлении.
Стороны также обговорили повестку дня встречи министров иностранных дел НАТО, которая состоится 30 ноября — 1 декабря.
Блинкен подчеркнул, что с нетерпением ожидает встречи министров иностранных дел в Риге и диалога по всем вопросам, стоящим перед НАТО.
Ранее стало известно, что Соединённые Штаты в ближайшие дни могут провести консультации с членами альянса НАТО для обсуждения отношений с Россией и Украиной.