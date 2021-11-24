Макрон призвал усилить контроль на границах ЕС после гибели мигрантов в Ла-Манше

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал усилить меры контроля на внешних границах Евросоюза после крушения лодки с мигрантами в Ла-Манше.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на Елисейский дворец.

«Франция не позволит Ла-Маншу стать кладбищем», — отметил Макрон.

Он также заявил о необходимости «немедленного усиления мер на внешних границах ЕС».

Ранее появилась информация, что по меньшей мере 27 мигрантов погибли при крушении лодки в водах пролива Па-де-Кале у берегов Франции.

Как отмечается, на данной лодке мигранты хотели добраться до Великобритании.

Британский премьер Борис Джонсон призвал правительство Франции усилить совместную борьбу с преступными группировками, нелегально переправляющими мигрантов в Великобританию.