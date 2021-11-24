Макрон призвал усилить контроль на границах ЕС после гибели мигрантов в Ла-Манше
Об этом сообщает AFP со ссылкой на Елисейский дворец.
«Франция не позволит Ла-Маншу стать кладбищем», — отметил Макрон.
Он также заявил о необходимости «немедленного усиления мер на внешних границах ЕС».
Ранее появилась информация, что по меньшей мере 27 мигрантов погибли при крушении лодки в водах пролива Па-де-Кале у берегов Франции.
Как отмечается, на данной лодке мигранты хотели добраться до Великобритании.
Британский премьер Борис Джонсон призвал правительство Франции усилить совместную борьбу с преступными группировками, нелегально переправляющими мигрантов в Великобританию.