Джонсон призвал Францию усилить совместную борьбу с нелегальной миграцией
- AP
Об этом сообщает Sky News.
«Нам необходимо вести эту борьбу вместе с нашими французскими друзьями и европейскими партнёрами», — заявил Джонсон.
Он подчеркнул, что «пришло время сделать шаг вперед, сотрудничать и сделать все возможное, чтобы разгромить» группировки, которые незаконно переправляют мигрантов из Франции в Великобританию.
Ранее появилась информация о том, что по меньшей мере 27 мигрантов погибли при крушении лодки в водах пролива Па-де-Кале у берегов Франции.
Как отмечается, на данной лодке мигранты хотели добраться до Великобритании.