Джонсон призвал Францию усилить совместную борьбу с нелегальной миграцией

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Британский премьер Борис Джонсон призвал правительство Франции усилить совместную борьбу с преступными группировками, нелегально переправляющими мигрантов в Великобританию.
Джонсон призвал Францию усилить совместную борьбу с нелегальной миграцией
  • AP

Об этом сообщает Sky News.

«Нам необходимо вести эту борьбу вместе с нашими французскими друзьями и европейскими партнёрами», — заявил Джонсон.

Он подчеркнул, что «пришло время сделать шаг вперед, сотрудничать и сделать все возможное, чтобы разгромить» группировки, которые незаконно переправляют мигрантов из Франции в Великобританию.

Ранее появилась информация о том, что по меньшей мере 27 мигрантов погибли при крушении лодки в водах пролива Па-де-Кале у берегов Франции.

Как отмечается, на данной лодке мигранты хотели добраться до Великобритании.

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