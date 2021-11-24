Израиль и Марокко договорились о сотрудничестве в области обороны
Израиль и Марокко договорились о сотрудничестве в области обороны в рамках визита израильского министра обороны Бени Ганца в Рабат, где он встретился с марокканским коллегой Абдельлатифом Лудийи.
- AP
Об этом сообщает Axios.
Как отмечает портал, новое соглашение должно нарастить продажи оружия из Израиля в Марокко. По заявлениям израильских официальных лиц, поставки затронут «системы защиты».
Бени Ганц пробудет в Марокко 24—25 ноября.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»