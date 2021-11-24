Израиль и Марокко договорились о сотрудничестве в области обороны

Израиль и Марокко договорились о сотрудничестве в области обороны в рамках визита израильского министра обороны Бени Ганца в Рабат, где он встретился с марокканским коллегой Абдельлатифом Лудийи.

AP