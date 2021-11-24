Зеленский и президент Польши провели переговоры
- Reuters
«Состоялся обмен оценками ситуации на европейско-белорусской границе», — говорится в сообщении.
Зеленский проинформировал Анджея Дуду о развитии ситуации на востоке Украины и о шагах Киева, «предпринимаемых для активизации работы всех переговорных форматов ради достижения мира».
Как уточняется, в ходе переговоров стороны уделили внимание координации позиций сторон по противодействию проекту газопровода «Северный поток — 2».
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с президентом Польши Анджеем Дудой и польским премьером Матеушем Моравецким обсудил ситуацию на белорусско-польской границе.