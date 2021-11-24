Зеленский и президент Польши провели переговоры

Короткая ссылка
Президент Украины Владимир Зеленский и польский лидер Анджей Дуда провели телефонный разговор, в ходе которого стороны обсудили ряд вопросов. Об этом сообщили в пресс-службе украинского президента.
Зеленский и президент Польши провели переговоры
  • Reuters

«Состоялся обмен оценками ситуации на европейско-белорусской границе», — говорится в сообщении.

Зеленский проинформировал Анджея Дуду о развитии ситуации на востоке Украины и о шагах Киева, «предпринимаемых для активизации работы всех переговорных форматов ради достижения мира». 

Как уточняется, в ходе переговоров стороны уделили внимание координации позиций сторон по противодействию проекту газопровода «Северный поток — 2».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с президентом Польши Анджеем Дудой и польским премьером Матеушем Моравецким обсудил ситуацию на белорусско-польской границе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить