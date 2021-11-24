Зеленский и президент Польши провели переговоры

Президент Украины Владимир Зеленский и польский лидер Анджей Дуда провели телефонный разговор, в ходе которого стороны обсудили ряд вопросов. Об этом сообщили в пресс-службе украинского президента.

«Состоялся обмен оценками ситуации на европейско-белорусской границе», — говорится в сообщении.

Зеленский проинформировал Анджея Дуду о развитии ситуации на востоке Украины и о шагах Киева, «предпринимаемых для активизации работы всех переговорных форматов ради достижения мира».

Как уточняется, в ходе переговоров стороны уделили внимание координации позиций сторон по противодействию проекту газопровода «Северный поток — 2».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с президентом Польши Анджеем Дудой и польским премьером Матеушем Моравецким обсудил ситуацию на белорусско-польской границе.