Макрон провёл переговоры с президентом и премьером Польши
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- © Julien Mattia/Keystone Press Agency
«Оба телефонных разговора были посвящены ситуации на польско-белорусской границе», — приводит РИА Новости сообщение.
Как уточняется, Макрон «подтвердил свою полную солидарность с Польшей и спросил своих собеседников о развитии ситуации».
Ранее президент России Владимир Путин и французский лидер также обсудили по телефону миграционный кризис на белорусско-польской границе.
Президенты двух стран договорились работать вместе для снижения уровня миграционного кризиса на польско-белорусской границе и предотвращения роста напряжённости по энергетическим вопросам.
Макрон призвал российского коллегу использовать своё влияние в Белоруссии, чтобы положить конец миграционному кризису.