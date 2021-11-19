Макрон провёл переговоры с президентом и премьером Польши

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Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с президентом Польши Анджеем Дудой и польским премьером Матеушем Моравецким обсудил ситуацию на белорусско-польской границе. Об этом сообщили в пресс-службе Елисейского дворца.
Макрон провёл переговоры с президентом и премьером Польши
  • globallookpress.com
  • © Julien Mattia/Keystone Press Agency

«Оба телефонных разговора были посвящены ситуации на польско-белорусской границе», — приводит РИА Новости сообщение.

Как уточняется, Макрон «подтвердил свою полную солидарность с Польшей и спросил своих собеседников о развитии ситуации».

Ранее президент России Владимир Путин и французский лидер также обсудили по телефону миграционный кризис на белорусско-польской границе.

Президенты двух стран договорились работать вместе для снижения уровня миграционного кризиса на польско-белорусской границе и предотвращения роста напряжённости по энергетическим вопросам.

Макрон призвал российского коллегу использовать своё влияние в Белоруссии, чтобы положить конец миграционному кризису.




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