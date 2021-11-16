Макрон и Путин обсудили миграционный кризис на белорусско-польской границе

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Президент России Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон обсудили по телефону миграционный кризис на белорусско-польской границе.
Макрон и Путин обсудили миграционный кризис на белорусско-польской границе
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на коммюнике Елисейского дворца по итогам телефонного разговора двух лидеров.

Отмечается, что президенты двух стран договорились работать вместе для снижения уровня миграционного кризиса на польско-белорусской границе и предотвращения роста напряжённости по энергетическим вопросам.

Вместе с этим Макрон призвал российского коллегу использовать своё влияние в Белоруссии, чтобы положить конец миграционному кризису.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во время беседы с временно исполняющей обязанности канцлера ФРГ Ангелой Меркель предложил варианты разрешения миграционного кризиса на белорусско-польской границе.

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