Axios: США в преддверии праздников охватили массовые грабежи торговых сетей

В ряде штатов США фиксируют рост активности организованных групп магазинных воров в преддверии новогодних праздников. По оценкам Национальной федерации розничной торговли, возросший уровень преступности в среднем обходится розничным сетям в $700 тыс. на $1 млрд в год. Об этом сообщает Axios, а также несколько других американских газет и телеканалов.

Как отмечается, в течение недели в стране было зафиксировано сразу несколько случаев массовых краж, в частности, в понедельник группа из 20 злоумышленников ворвалась в люксовый универмаг Nordstrom в Лос-Анджелесе.

Похожий случай произошёл в Сан-Франциско на Юнион-сквер, когда злоумышленники ворвались в магазины Louis Vuitton, Burberry и Bloomingdales, пишет Associated Press.

Около 80 человек участвовали в ограблении Nordstrom в городе Уолнат-Крик, отмечает CBS SF Bay Area. Также с грабежами столкнулись магазины в Хэйворде и Сан-Хосе, пишет San Francisco Chronicle.

Кроме того, более десяти человек разграбили Louis Vuitton в Чикаго на прошлой неделе, украв сумки и аксессуары и нанеся магазину ущерб в размере более $100 тыс., передаёт CNN.

Вместе с тем в свете «роста организованной преступности в розничной торговле» аптечная сеть Walgreens сообщила о закрытии пяти магазинов в Сан-Франциско, пишет The New York Times.

В июле бывший президент США Дональд Трамп заявил, что рост преступности в американских городах говорит о том, что сокращение бюджета полиции в ряде регионов было ошибкой.