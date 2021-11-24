Axios: США в преддверии праздников охватили массовые грабежи торговых сетей

Короткая ссылка
В ряде штатов США фиксируют рост активности организованных групп магазинных воров в преддверии новогодних праздников. По оценкам Национальной федерации розничной торговли, возросший уровень преступности в среднем обходится розничным сетям в $700 тыс. на $1 млрд в год. Об этом сообщает Axios, а также несколько других американских газет и телеканалов.
Axios: США в преддверии праздников охватили массовые грабежи торговых сетей
  • AP

Как отмечается, в течение недели в стране было зафиксировано сразу несколько случаев массовых краж, в частности, в понедельник группа из 20 злоумышленников ворвалась в люксовый универмаг Nordstrom в Лос-Анджелесе.

Похожий случай произошёл в Сан-Франциско на Юнион-сквер, когда злоумышленники ворвались в магазины Louis Vuitton, Burberry и Bloomingdales, пишет Associated Press.

Около 80 человек участвовали в ограблении Nordstrom в городе Уолнат-Крик, отмечает CBS SF Bay Area. Также с грабежами столкнулись магазины в Хэйворде и Сан-Хосе, пишет San Francisco Chronicle.

Кроме того, более десяти человек разграбили Louis Vuitton в Чикаго на прошлой неделе, украв сумки и аксессуары и нанеся магазину ущерб в размере более $100 тыс., передаёт CNN.

Вместе с тем в свете «роста организованной преступности в розничной торговле» аптечная сеть Walgreens сообщила о закрытии пяти магазинов в Сан-Франциско, пишет The New York Times.

В июле бывший президент США Дональд Трамп заявил, что рост преступности в американских городах говорит о том, что сокращение бюджета полиции в ряде регионов было ошибкой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить