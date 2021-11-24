Axios: США в преддверии праздников охватили массовые грабежи торговых сетей
- AP
Как отмечается, в течение недели в стране было зафиксировано сразу несколько случаев массовых краж, в частности, в понедельник группа из 20 злоумышленников ворвалась в люксовый универмаг Nordstrom в Лос-Анджелесе.
Похожий случай произошёл в Сан-Франциско на Юнион-сквер, когда злоумышленники ворвались в магазины Louis Vuitton, Burberry и Bloomingdales, пишет Associated Press.
Около 80 человек участвовали в ограблении Nordstrom в городе Уолнат-Крик, отмечает CBS SF Bay Area. Также с грабежами столкнулись магазины в Хэйворде и Сан-Хосе, пишет San Francisco Chronicle.
Кроме того, более десяти человек разграбили Louis Vuitton в Чикаго на прошлой неделе, украв сумки и аксессуары и нанеся магазину ущерб в размере более $100 тыс., передаёт CNN.
Вместе с тем в свете «роста организованной преступности в розничной торговле» аптечная сеть Walgreens сообщила о закрытии пяти магазинов в Сан-Франциско, пишет The New York Times.
В июле бывший президент США Дональд Трамп заявил, что рост преступности в американских городах говорит о том, что сокращение бюджета полиции в ряде регионов было ошибкой.