Трамп отметил рост преступности в американских городах

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Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что рост преступности в американских городах говорит о том, что сокращение бюджета полиции в ряде регионов было ошибкой.
Трамп отметил рост преступности в американских городах
  • © REUTERS/Jonathan Drake

«На бывшего сенатора Барбару Боксер напали, её ограбили вчера в Окленде, где ранее было сокращено финансирование полиции. Когда-то бывшие великими наши города — Нью-Йорк, Детройт, Сан-Франциско и многие другие — стали раем для преступников из-за демократов. Мы должны вернуть власть полиции, или Америка никогда не будет в безопасности», — приводит ТАСС слова Трампа.

Он отметил, что «нельзя позволить коммунистическим демократам уничтожать великие города».

«Если мы их не остановим, то навсегда потеряем нашу страну», — добавил Трамп.

Ранее Трамп заявил, что Олимпийские игры «испортились».

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