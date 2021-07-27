Трамп отметил рост преступности в американских городах

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что рост преступности в американских городах говорит о том, что сокращение бюджета полиции в ряде регионов было ошибкой.

«На бывшего сенатора Барбару Боксер напали, её ограбили вчера в Окленде, где ранее было сокращено финансирование полиции. Когда-то бывшие великими наши города — Нью-Йорк, Детройт, Сан-Франциско и многие другие — стали раем для преступников из-за демократов. Мы должны вернуть власть полиции, или Америка никогда не будет в безопасности», — приводит ТАСС слова Трампа.

Он отметил, что «нельзя позволить коммунистическим демократам уничтожать великие города».

«Если мы их не остановим, то навсегда потеряем нашу страну», — добавил Трамп.

Ранее Трамп заявил, что Олимпийские игры «испортились».