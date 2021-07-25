Трамп заявил, что Олимпийские игры «испортились»
«Люди меньше всего хотят, чтобы мужчины принимали участие в женских видах спорте. Мне очень не нравится это говорить, но очень скоро вы не увидите соревнующихся женщин… Нельзя позволить, чтобы они отобрали права женщин! Они это позволили теперь и на соревнованиях в Токио, Олимпийские игры тоже испортились», — цитирует Трампа РИА «Новости».
Олимпийские игры, перенесённые с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса, начались 23 июля и пройдут до 8 августа.
Ранее сообщалось, что грузинка Салуквадзе стала первой женщиной, выступившей на девяти Олимпиадах.