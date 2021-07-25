Трамп заявил, что Олимпийские игры «испортились»

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Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Олимпийские игры «испортились», потому что мужчины и женщины соревнуются вместе.

«Люди меньше всего хотят, чтобы мужчины принимали участие в женских видах спорте. Мне очень не нравится это говорить, но очень скоро вы не увидите соревнующихся женщин… Нельзя позволить, чтобы они отобрали права женщин! Они это позволили теперь и на соревнованиях в Токио, Олимпийские игры тоже испортились», — цитирует Трампа РИА «Новости».

Олимпийские игры, перенесённые с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса, начались 23 июля и пройдут до 8 августа.

Ранее сообщалось, что грузинка Салуквадзе стала первой женщиной, выступившей на девяти Олимпиадах.

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