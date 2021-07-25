Грузинка Салуквадзе стала первой женщиной, выступившей на девяти Олимпиадах
Салуквадзе выступает в квалификации в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров на Олимпийских играх в Токио.
На счету грузинского стрелка золотая и серебряная медаль Олимпиады 1988 года в Сеуле, а также бронзовая медаль Игр 2008 года в Пекине.
Отметим, что по восемь раз в ОИ участвовали немка Йозефа Идем (гребля на байдарках и каноэ) и канадка Лесли Томпсон (академическая гребля).
Ранее чемпион ОИ из Ирана рассказал, как совмещал тренировки с работой медбрата.