Грузинка Салуквадзе стала первой женщиной, выступившей на девяти Олимпиадах

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52-летний грузинский стрелок Нино Салуквадзе стала первой женщиной, принявшей участие в девяти Олимпийских играх.

Салуквадзе выступает в квалификации в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров на Олимпийских играх в Токио.

На счету грузинского стрелка золотая и серебряная медаль Олимпиады 1988 года в Сеуле, а также бронзовая медаль Игр 2008 года в Пекине.

Отметим, что по восемь раз в ОИ участвовали немка Йозефа Идем (гребля на байдарках и каноэ) и канадка Лесли Томпсон (академическая гребля).

Ранее чемпион ОИ из Ирана рассказал, как совмещал тренировки с работой медбрата.

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