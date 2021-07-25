Чемпион ОИ из Ирана рассказал, как совмещал тренировки с работой медбрата

Иранский стрелок Джавад Форугхи, ставший победителем соревнований по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров на летних Олимпийских играх в Токио рассказал, как готовился к соревнованиям, продолжая работать медбратом в больнице.

«Счастлив, что выполнил свою работу. Прошлый год был очень тяжёлый. Как медбрат я боролся с пандемией коронавируса, а как стрелок много работал в последние два года ради этой победы. Много раз после ночных смен в больнице я шёл на тренировку и готовился к Олимпийским играм», — сказал Форгухи на пресс-конференции.

По словам стрелка, после того как он заразился коронавирусом, ему пришлось проводить онлайн-тренировки и участвовать в онлайн-соревнованиях.

«Это помогло мне добраться до Олимпиады и не сбиться с пути», — сказал он.

Олимпийские игры, перенесённые с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса, начались 23 июля и пройдут до 8 августа.

Ранее сообщалось, что во второй день на Олимпиаде в Токио будет разыграно 18 комплектов медалей.