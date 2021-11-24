КС Польши признал не соответствующим Конституции одно из положений ЕКПЧ
- Reuters
Об этом сообщило Польское агентство печати.
Генпрокурор Польши Збигнев Зебро просил Конституционный суд изучить данное положение ЕКПЧ.
Отмечается, что в ходе заседания КС Польши постановил, что положение не соответствует польской Конституции.
7 октября Конституционный суд республики принял решение о верховенстве Конституции Польши над правом ЕС.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поручила изучить данное решение.