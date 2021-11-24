КС Польши признал не соответствующим Конституции одно из положений ЕКПЧ

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Конституционный суд (КС) Польши признал не соответствующим Конституции страны положение Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ), позволяющее ЕСПЧ оценивать законность выбора судей КС в отдельных странах.
КС Польши признал не соответствующим Конституции одно из положений ЕКПЧ
  • Reuters

Об этом сообщило Польское агентство печати.

Генпрокурор Польши Збигнев Зебро просил Конституционный суд изучить данное положение ЕКПЧ.

Отмечается, что в ходе заседания КС Польши постановил, что положение не соответствует польской Конституции. 

7 октября Конституционный суд республики принял решение о верховенстве Конституции Польши над правом ЕС.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поручила изучить данное решение.

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