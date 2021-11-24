КС Польши признал не соответствующим Конституции одно из положений ЕКПЧ

Конституционный суд (КС) Польши признал не соответствующим Конституции страны положение Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ), позволяющее ЕСПЧ оценивать законность выбора судей КС в отдельных странах.

Reuters

Об этом сообщило Польское агентство печати. Генпрокурор Польши Збигнев Зебро просил Конституционный суд изучить данное положение ЕКПЧ. Отмечается, что в ходе заседания КС Польши постановил, что положение не соответствует польской Конституции. 7 октября Конституционный суд республики принял решение о верховенстве Конституции Польши над правом ЕС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поручила изучить данное решение.