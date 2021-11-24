Спецпосланник ООН по Ливии покинет пост 10 декабря

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Спецпосланник Генерального секретаря ООН по Ливии Ян Кубиш сообщил, что глава организации Антониу Гутерреш одобрил его отставку с 10 декабря.
Спецпосланник ООН по Ливии покинет пост 10 декабря
  • AP

«В своем письме генеральному секретарю ООН об отставке я подтвердил готовность продолжать выполнять свои функции в течение переходного периода, что должно, по моему мнению, затрагивать период выборов (в Ливии. — RT)... Генеральный секретарь ООН одобрил мою отставку с 10 декабря», — сказал Кубиш, выступая перед Советом Безопасности ООН. Его слова приводит ТАСС.

Агентство подчёркивает, дипломат покидает поста за месяц до проведения парламентских и президентских выборов в Ливии.

По решению Форума ливийского политического диалога они должны пройти 24 декабря.

Ранее заместитель постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин призвал все стороны проявить максимальную сдержанность вокруг Ливии для проведения выборов в стране.

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