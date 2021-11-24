Россия призывает к сдержанности по Ливии для проведения выборов в стране

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Заместитель постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, заявил, что призывает все стороны проявить максимальную сдержанность вокруг Ливии для проведения выборов там.

«Всеобщие выборы в Ливии запланированы на 24 декабря. Призываем все стороны проявить максимальную сдержанность, чтобы позволить многострадальному ливийскому народу реализовать законное право избирать и быть избранным», — приводит ТАСС его слова.

Ранее сын бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи — Саиф аль-Ислам Каддафи — зарегистрировал свою кандидатуру на президентских выборах в Ливии.

Также стало известно, что командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар будет баллотироваться на пост президента Ливии.

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