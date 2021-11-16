Командующий ЛНА Хафтар примет участие в выборах президента Ливии

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Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар будет баллотироваться на пост президента Ливии.
Командующий ЛНА Хафтар примет участие в выборах президента Ливии
  • Reuters

«Я подал документы в качестве кандидата на пост президента Ливии», — цитирует его РИА Новости.

По мнению Хафтара, выборы являются единственным выходом из политического кризиса, сложившегося в стране.

«Приветствую конструктивные инициативы братских стран с целью проведения выборов в положенный срок с учётом того, что они являются единственным выходом из острого кризиса», — заявил командующий ЛНА.

Ранее сын бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи — Саиф аль-Ислам Каддафи — зарегистрировал свою кандидатуру на президентских выборах в Ливии.

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