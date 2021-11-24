Лавров высказался о попытках внешних сил дестабилизировать ситуацию на Кубе

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с вице-премьером Кубы Рикардо Кабрисасом высказался о попытках внешних сил дестабилизировать ситуацию в островном государстве.
Лавров высказался о попытках внешних сил дестабилизировать ситуацию на Кубе
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Об этом говорится в сообщении МИД России.

«Сергей Викторович Лавров решительно осудил непрекращающиеся попытки внешних сил дестабилизировать внутриполитическую ситуацию на Острове Свободы по лекалам «цветных революций». Выражена готовность и далее оказывать всестороннюю поддержку Кубе в русле тесных дружественных отношений между нашими странами и народами», — отметили в ведомстве.

Также уточняется, что в рамках переговоров состоялся предметный обмен мнениями по стержневым элементам международной и региональной повестки дня. Подтверждена твёрдая позиция обеих стран в отношении неприемлемости применения односторонних санкционных мер в нарушение Устава ООН и общепризнанных принципов и норм международного права.

Ранее президент Кубы Мигель Диас-Канель заявлял, что посольство США в стране ведёт «подрывную деятельность».

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