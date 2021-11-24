The Independent: ВОЗ предупредила о росте числа смертей от коронавируса в Европе
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По информации европейского бюро здравоохранения ООН, общее число смертей в Европе уже достигло 1,5 млн.
При этом ежедневное число летальных случаев с конца сентября удвоилось и составляет порядка 4,2 тыс. в день.
В статье говорится, что исходя из нынешней тенденции предполагается, что совокупное число зарегистрированных смертей к весне 2022 года превысит 2,2 млн.
Также сообщается, что к настоящему времени европейские страны столкнулись с четвёртой волной коронавируса.
Подробнее — в материале Ино ТВ.