The Independent: ВОЗ предупредила о росте числа смертей от коронавируса в Европе

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что к марту общее число летальных случаев от коронавируса в Европе может превысить 2,2 млн. Об этом пишет The Independent.

По информации европейского бюро здравоохранения ООН, общее число смертей в Европе уже достигло 1,5 млн.

При этом ежедневное число летальных случаев с конца сентября удвоилось и составляет порядка 4,2 тыс. в день.

В статье говорится, что исходя из нынешней тенденции предполагается, что совокупное число зарегистрированных смертей к весне 2022 года превысит 2,2 млн.

Также сообщается, что к настоящему времени европейские страны столкнулись с четвёртой волной коронавируса.

Подробнее — в материале Ино ТВ.