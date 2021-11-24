Правительство Украины утвердило соглашение с Румынией о военно-техническом сотрудничестве

Кабмин Украины утвердил соглашение с правительством Румынии о военно-техническом сотрудничестве двух стран.

Как сообщает ТАСС, решение было принято на заседании кабинета министров Украины в среду.

«Утвердить соглашение между кабинетом министров Украины и правительством Румынии о военно-техническом сотрудничестве, подписанное 5 сентября 2020 года в городе Бухаресте», — говорится в заявлении.

5 сентября Украина и Румыния подписали межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве.

Как отметили в румынском Минобороны, страна окажет поддержку Украине в процессе активизации сотрудничества в рамках партнёрства НАТО — Украина.