Гендиректор МАГАТЭ высказался о переговорах с представителями Ирана

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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал безрезультатными переговоры с представителями Ирана.
Гендиректор МАГАТЭ высказался о переговорах с представителями Ирана
  • AP

Как сообщает ТАСС, об этом он сказал, выступая перед советом управляющих МАГАТЭ после завершения двухдневной поездки в Тегеран.

«23 ноября 2021 года у меня были встречи в Тегеране с вице-президентом Ирана и главой Организации по атомной энергии Ирана Мохаммадом Эслами и министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом. Несмотря на все мои усилия, эти обширные переговоры и обсуждения для урегулирования нерешённых вопросов по гарантиям Ирана, подробно изложенные в двух докладах, не принесли результата», — сказал Гросси.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл переговоры с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном, во время которых они обсудили иранскую ядерную сделку.

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