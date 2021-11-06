Лавров обсудил с главой МИД Ирана ядерную сделку
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.
«Основное внимание было уделено ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и перспективам возобновления переговорного процесса по СВПД в Вене. Стороны высказались за восстановление «ядерной сделки» в её изначальной сбалансированной конфигурации, одобренной Советом Безопасности ООН», — говорится в заявлении.
Отмечается, что министры также затронули тему предстоящего визита генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Тегеран и обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней и региональной повестки дня.
Ранее в Госдепе США подтвердили, что диалог по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе возобновится в Вене 29 ноября.