Лавров обсудил с главой МИД Ирана ядерную сделку

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл переговоры с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом, во время которых они обсудили иранскую ядерную сделку.
Лавров обсудил с главой МИД Ирана ядерную сделку
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Основное внимание было уделено ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и перспективам возобновления переговорного процесса по СВПД в Вене. Стороны высказались за восстановление «ядерной сделки» в её изначальной сбалансированной конфигурации, одобренной Советом Безопасности ООН», — говорится в заявлении.

Отмечается, что министры также затронули тему предстоящего визита генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Тегеран и обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней и региональной повестки дня.

Ранее в Госдепе США подтвердили, что диалог по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе возобновится в Вене 29 ноября.

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