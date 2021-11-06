Лавров обсудил с главой МИД Ирана ядерную сделку

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл переговоры с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом, во время которых они обсудили иранскую ядерную сделку.

Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Основное внимание было уделено ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и перспективам возобновления переговорного процесса по СВПД в Вене. Стороны высказались за восстановление «ядерной сделки» в её изначальной сбалансированной конфигурации, одобренной Советом Безопасности ООН», — говорится в заявлении.

Отмечается, что министры также затронули тему предстоящего визита генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Тегеран и обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней и региональной повестки дня.

Ранее в Госдепе США подтвердили, что диалог по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе возобновится в Вене 29 ноября.