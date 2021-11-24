В Кремле рассказали о темах предстоящих переговоров Путина и Вучича
- AP
«Что касается газа, да, мы неоднократно слышали заявления господина Вучича о том, что этот вопрос будет ставиться. Можно предположить, что, конечно, он будет тоже обсуждаться, будет на повестке дня», — заявил Песков.
По его словам, будет обсуждена тема борьбы с пандемией коронавируса.
Он добавил, что стороны также обсудят ситуацию на Балканах и в целом международную обстановку.
Ранее Вучич заявил, что Сербия намерена покупать по 3 млрд куб. м российского газа каждый год на протяжении десяти лет.