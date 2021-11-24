В Кремле рассказали о темах предстоящих переговоров Путина и Вучича

Короткая ссылка
Тема цен на газ, предположительно, будет на повестке дня в ходе переговоров президента России Владимира Путина с его сербским коллегой Александром Вучичем 25 ноября, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В Кремле рассказали о темах предстоящих переговоров Путина и Вучича
  • AP

«Что касается газа, да, мы неоднократно слышали заявления господина Вучича о том, что этот вопрос будет ставиться. Можно предположить, что, конечно, он будет тоже обсуждаться, будет на повестке дня», — заявил Песков.

По его словам, будет обсуждена тема борьбы с пандемией коронавируса.

Он добавил, что стороны также обсудят ситуацию на Балканах и в целом международную обстановку.

Ранее Вучич заявил, что Сербия намерена покупать по 3 млрд куб. м российского газа каждый год на протяжении десяти лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить