В МИД России прокомментировали манёвры США в Чёрном море

Манёвры США в Чёрном море имеют целью разделить Россию и Европу «маленькой войнушкой», заявил руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

«А для американцев — это разделить Европу и Россию посредством маленькой войнушки. Их не волнует, какие будут результаты. Для этого все эти манёвры и запугивания», — приводит ТАСС слова Гаврилова в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил о провокационном характере проводимых США и их союзниками учений в Чёрном море.