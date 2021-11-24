В МИД России прокомментировали манёвры США в Чёрном море
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- РИА Новости
«А для американцев — это разделить Европу и Россию посредством маленькой войнушки. Их не волнует, какие будут результаты. Для этого все эти манёвры и запугивания», — приводит ТАСС слова Гаврилова в эфире телеканала «Россия 24».
Ранее президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил о провокационном характере проводимых США и их союзниками учений в Чёрном море.