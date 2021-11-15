Путин заявил Макрону о провокационном характере учений США в Чёрном море

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил о провокационном характере проводимых США и их союзниками учений в Чёрном море.

«Владимир Путин обратил внимание на провокационный характер проводимых США и рядом их союзников масштабных учений в Чёрном море», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Он упомянул об этом в контексте обсуждения ухудшения ситуации вокруг Донбасса.

По словам Путина, данные учения повышают напряжённость между Россией и НАТО.

В то же время президенты выразили удовлетворение проведённым 12 ноября заседанием глав МИД и Минобороны России и Франции.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва обратилась к Парижу за разъяснениями принципов работы создаваемого во Франции агентства по борьбе с дезинформацией из-за рубежа.