Путин заявил Макрону о провокационном характере учений США в Чёрном море
- AP
«Владимир Путин обратил внимание на провокационный характер проводимых США и рядом их союзников масштабных учений в Чёрном море», — говорится в сообщении на сайте Кремля.
Он упомянул об этом в контексте обсуждения ухудшения ситуации вокруг Донбасса.
По словам Путина, данные учения повышают напряжённость между Россией и НАТО.
В то же время президенты выразили удовлетворение проведённым 12 ноября заседанием глав МИД и Минобороны России и Франции.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва обратилась к Парижу за разъяснениями принципов работы создаваемого во Франции агентства по борьбе с дезинформацией из-за рубежа.