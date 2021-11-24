Догузова обсудила с министром по туризму Египта очереди в египетских аэропортах

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Руководитель Ростуризма Зарина Догузова во время телефонного разговора с министром по туризму и древностям Египта Халедом Эленани обсудила очереди в египетских аэропортах. Об этом сообщили в пресс-службе российского ведомства.
Догузова обсудила с министром по туризму Египта очереди в египетских аэропортах
  • AP

«Понимаем, что очереди в аэропортах обусловлены тщательным досмотром в интересах безопасности наших туристов, что является абсолютным приоритетом. Однако мы опасаемся, что масштаб проблемы может возрасти зимой, когда турпоток из России на египетские курорты увеличится в разы. Поэтому попросила своего египетского коллегу взять ситуацию под личный контроль и оказать содействие в создании комфортных условий для наших туристов», — цитирует ТАСС Догузову.

Она сообщила, что «предложила несколько решений, включая возможное перераспределение пассажиропотока, задействование дополнительных выходов на посадку, а также оборудование мест ожидания и отдыха для российских туристов».

Ранее сообщалось, что спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель сената Египта Абдель Вахаб Абдель Разек провели встречу.

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