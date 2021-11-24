Нейросеть дала прогноз по пику четвёртой волны COVID-19 в России
Как сообщает РИА Новости, при тестировании нейросети специалисты получили прогноз о дате прохождения пика четвёртой волны коронавируса — 22 декабря.
Предполагается, что после этой даты заболеваемость коронавирусом пойдёт на спад.
По данным специалистов компании, вероятность этого события оценивается в 93%. Они также уточнили, что пик может наступить на несколько дней раньше из-за ослабленных ограничительных мер во время четвёртой волны.
Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения надеется, что разрабатываемая российскими специалистами назальная вакцина сможет предупреждать заболевание коронавирусом.