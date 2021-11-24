За неделю число умерших из-за коронавируса в мире выросло на 6%

Почти 3,6 млн человек заболели коронавирусной инфекцией в мире за минувшую неделю, свыше 51 тыс. — умерли.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на ВОЗ, число новых случаев инфицирования и число летальных исходов увеличилось на 6% по сравнению с предыдущими семью днями.

«В целом заболеваемость продолжает расти уже больше месяца. За неделю с 15 по 21 ноября поступили сообщения почти о 3,6 млн подтверждённых новых случаев, что представляет собой рост на 6% по сравнению с предшествующей неделей», — говорится в эпидемическом бюллетене.

Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в глобальном распределении вакцин от коронавируса сохраняется «шокирующий дисбаланс».