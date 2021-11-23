Пентагон: военачальники России и США обсудили «вызывающие озабоченность» вопросы
- AP
«Военачальники обсудили ряд связанных с безопасностью вопросов, вызывающих озабоченность. Этот телефонный разговор состоялся в продолжение коммуникации между военачальниками и был направлен на снижение рисков и оперативное разрешение конфликтов», — сообщили РИА Новости в американском военном ведомстве.
23 ноября Валерий Герасимов поговорил по телефону с Марком Милли.
Как отметили в Минобороны России, военачальники обсудили актуальные вопросы международной безопасности.