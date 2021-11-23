Пентагон: военачальники России и США обсудили «вызывающие озабоченность» вопросы

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Начальник Генштаба России Валерий Герасимов и председатель Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли во время телефонного разговора обсудили вопросы, «вызывающие озабоченность». Об этом заявили в Пентагоне.
Пентагон: военачальники России и США обсудили «вызывающие озабоченность» вопросы
  • AP

«Военачальники обсудили ряд связанных с безопасностью вопросов, вызывающих озабоченность. Этот телефонный разговор состоялся в продолжение коммуникации между военачальниками и был направлен на снижение рисков и оперативное разрешение конфликтов», — сообщили РИА Новости в американском военном ведомстве.

23 ноября Валерий Герасимов поговорил по телефону с Марком Милли.

Как отметили в Минобороны России, военачальники обсудили актуальные вопросы международной безопасности.

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