В Лаосе одобрили применение «Спутника Лайт»

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В Лаосе одобрили вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник Лайт». Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).
В Лаосе одобрили применение «Спутника Лайт»
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

«РФПИ объявляет об одобрении применения российской однокомпонентной вакцины против коронавируса «Спутник Лайт» в Лаосской Народно-Демократической Республике», — цитирует сообщение фонда РИА Новости.

Отмечается, что Лаос стал 20-м государством, зарегистрировавшим вакцину «Спутник Лайт».

В марте Министерство здравоохранения Лаоса зарегистрировало российскую вакцину против коронавируса «Спутник V».

Ранее стало известно, что вакцину от коронавируса «Спутник Лайт» одобрили в Сан-Марино.

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