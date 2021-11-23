В Лаосе одобрили применение «Спутника Лайт»
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- РИА Новости
«РФПИ объявляет об одобрении применения российской однокомпонентной вакцины против коронавируса «Спутник Лайт» в Лаосской Народно-Демократической Республике», — цитирует сообщение фонда РИА Новости.
Отмечается, что Лаос стал 20-м государством, зарегистрировавшим вакцину «Спутник Лайт».
В марте Министерство здравоохранения Лаоса зарегистрировало российскую вакцину против коронавируса «Спутник V».
Ранее стало известно, что вакцину от коронавируса «Спутник Лайт» одобрили в Сан-Марино.