Глава ЕК предложила создать чёрный список связанных с нелегальной миграцией компаний

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать чёрный список транспортных компаний, которые доставляют нелегальных мигрантов к границам Европейского союза.
Глава ЕК предложила создать чёрный список связанных с нелегальной миграцией компаний
  • Reuters

«Мы предлагаем создать чёрный список на базе международного законодательства по организации незаконной миграции», — приводит её слова РИА Новости.

Подобного рода компании предоставляют мигрантам полный пакет документов, включая визы и авиабилеты, а также транспорт до границы ЕС, пояснила Урсула фон дер Ляйен.

Однако это предложение должно быть согласовано с Европарламентом, напомнила она.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа анонсировал начало в ближайшем будущем консультаций ЕС и Белоруссии по миграционному кризису.

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