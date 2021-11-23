Глава ЕК предложила создать чёрный список связанных с нелегальной миграцией компаний

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать чёрный список транспортных компаний, которые доставляют нелегальных мигрантов к границам Европейского союза.

«Мы предлагаем создать чёрный список на базе международного законодательства по организации незаконной миграции», — приводит её слова РИА Новости.

Подобного рода компании предоставляют мигрантам полный пакет документов, включая визы и авиабилеты, а также транспорт до границы ЕС, пояснила Урсула фон дер Ляйен.

Однако это предложение должно быть согласовано с Европарламентом, напомнила она.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа анонсировал начало в ближайшем будущем консультаций ЕС и Белоруссии по миграционному кризису.