В результате взрыва на фабрике противоградовых ракет под Белградом погибли два человека
На фабрике EDePro по производству ракет для борьбы с градовыми облаками под Белградом произошёл взрыв. В результате два человека погибли, ещё 15 пострадали.
- Reuters
Об этом сообщает агентство Blic.
Дороги к заводу перекрыты. На месте работают сотрудники полиции и скорой помощи.
Причины взрыва устанавливаются.
В июне серия взрывов произошла на оборонном предприятии «Слобода» в сербском городе Чачак.
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