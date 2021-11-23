В результате взрыва на фабрике противоградовых ракет под Белградом погибли два человека

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На фабрике EDePro по производству ракет для борьбы с градовыми облаками под Белградом произошёл взрыв. В результате два человека погибли, ещё 15 пострадали.
В результате взрыва на фабрике противоградовых ракет под Белградом погибли два человека
  • Reuters

Об этом сообщает агентство Blic.

Дороги к заводу перекрыты. На месте работают сотрудники полиции и скорой помощи.

Причины взрыва устанавливаются.

В июне серия взрывов произошла на оборонном предприятии «Слобода» в сербском городе Чачак.

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