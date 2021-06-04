На оборонном предприятии в Сербии произошли взрывы
- © РИА Новости / Ольга Халманова
Об этом сообщает сербское информационное агентство «Танюг».
Отмечается, что в настоящий момент взрывы со стороны предприятия всё ещё слышны, однако дыма над фабрикой уже нет.
Заблокированное движение в районе происшествия уже частично открыто. Только дорога, ведущая на завод, всё ещё остаётся закрытой.
По данным агентства, в результате происшествия никто не пострадал. В настоящий момент неизвестно, что стало причиной взрывов.