На оборонном предприятии в Сербии произошли взрывы

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Серия взрывов произошла на оборонном предприятии «Слобода» в сербском городе Чачак.
На оборонном предприятии в Сербии произошли взрывы
  • © РИА Новости / Ольга Халманова

Об этом сообщает сербское информационное агентство «Танюг».

Отмечается, что в настоящий момент взрывы со стороны предприятия всё ещё слышны, однако дыма над фабрикой уже нет.

Заблокированное движение в районе происшествия уже частично открыто. Только дорога, ведущая на завод, всё ещё остаётся закрытой.

По данным агентства, в результате происшествия никто не пострадал. В настоящий момент неизвестно, что стало причиной взрывов.

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