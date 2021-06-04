На оборонном предприятии в Сербии произошли взрывы

Серия взрывов произошла на оборонном предприятии «Слобода» в сербском городе Чачак.

Об этом сообщает сербское информационное агентство «Танюг».

Отмечается, что в настоящий момент взрывы со стороны предприятия всё ещё слышны, однако дыма над фабрикой уже нет.

Заблокированное движение в районе происшествия уже частично открыто. Только дорога, ведущая на завод, всё ещё остаётся закрытой.

По данным агентства, в результате происшествия никто не пострадал. В настоящий момент неизвестно, что стало причиной взрывов.